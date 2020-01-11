2020/01/11 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يهاجم ترامب : يحتضن المجرمين ويغرز إصبعه بأعين الأصدقاء والحلفاء رفض أمريكي لطلب سحب القوات وتلويح بتوسيع مهمّات الناتو في المنطقة بغداد – عبد اللطيف الموسوي واشنطن – مرسي ابو طوق رفضت واشنطن طلب العراق التهيؤ لسحب قواتها ، وردت بأنها تدرس توسيع وجود حلف شمال الأطلسي هناك.وقتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قائد […]

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