2020/01/11 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يعزو إستقالته إلى فشل البرلمان إختلال النصاب يرجيء التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحّد بغداد – قصي منذر قرر مجلس النواب امس تأجيل التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحد بسبب اختلال النصاب، فيما صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.ورفع المجلس جلسته الاعتيادية الى يوم غد الاثنين بحسب مصدر برلماني اوضح […]

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