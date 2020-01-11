2020/01/11 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يبحث في الإقليم توحيد المواقف وتذليل العقبات كردستان لعبد المهدي : قرار إجلاء القوات الأجنبية ملزم لأربيل أربيل – فريد حسن بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي مع كبار القادة في اقليم كردستان امس السبت توحيد المواقف بشأن الاحداث الاخيرة التي مر بها العراق، فيما اكد رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني أن […]

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