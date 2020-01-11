بالصور.. متظاهرو بغداد يستنكرون جريمة اغتيال الصحفي

2020/01/11 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر المئئات من المواطنين في ساحة التحرير، مساء الوم السبت، استنكارا لاغتيال الصحفي احمد عبد الصمد وزميثله المصور صفاء غالي، يوم امس في محافظة البصرة.

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