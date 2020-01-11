عبد المهدي يعود لرئاسة الحكومة بطائرة من اقليم كردستان

2020/01/11 | 19:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف الاعلامي، نبيل جاسم، عن اخبار مؤكدة بموافقة قيادات اقليم كردستان على عودة عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، شرط ترشيحه من قبل كتلة البناء، فيما استغرب الاعلامي حسام الحاج الموافقة السريعة لاعادة التكليف.​الاكيد ان عبد المهدي في اربيل للطلب منها الضغط على برهم صالح لاعادة تكليفه، والاكيد ايضاً ان اربيل قالت: لا مانع ...شرط أن يرشحك البناء.— نبيل جاسم (@nabeljasim) January 11, 2020​​​​للمرة الاولى تُطرح رسميا خارج اروقة البناء اعادة تكليف عبد المهدي عندما تمن مفاتحة قادة الاقليم اليوم بالامر ، المستغرب هي الموافقة السريعة من قبل الاقليم بالامر ..!— Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) January 11, 2020​​​

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