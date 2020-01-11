2020/01/11 | 19:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الاتحاد الوطني يكشف معلومات عن زيارة عبدالمهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاتحاد الوطني يكشف معلومات عن زيارة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاتحاد الوطني يكشف معلومات عن زيارة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).