بالصور .. القبض على 3 اشخاص بحوزتهم آثار عراقية مسروقة في كركوك

2020/01/11 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة عمليات كركوك، السبت 11 كانون الثاني 2020، عن القاء القبض على 3 اشخاص بحوزتهم آثار عراقية في المحافظة، مسروقة من نينوى.

وقالت القيادة في بيان، إنه "باشراف قائد العمليات الفريق ق خ الركن سعد الحربية، القت مديرية شؤون وامن كركوك وجهاز المخابرات العراقي في كركوك القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم آثار عراقية عددها 38 قطعة اثرية".

وأضافت، أن "القطع الاثرية مسروقة من اثار محافظة نينوى".

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت 11 كانون الثاني 2020، توقف دخول الوفود الايرانية الرسمية عبر معبر حدودي شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "معبر المنذرية الحدودي بين العراق وايران، شرق ديالى، ك

بغداد اليوم-متابعة

كشف بطل الفنون القتالية العراقي مصطفى أحمد علي، عن ترشيحه خمس مرات لبطولات عالمية، لم يستطع الاشتراك فيها بسبب ظرفه المالي الصعب.

وعبر شريط مصور، نشره علي البالغ من العمر 25 عاماً، قال: "أنا لاعب ومدرب فنون قتالية مارست

بغداد اليوم - بغداد

نوهت أمانة بغداد، السبت، الى قطع احد جوانب مجسر شرقي العاصمة لاغراض الصيانة.

وقالت الامانة في بيان، إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع باشرت صباح اليوم السبت، بقطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت (تحديداً الجانب المتوجه

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