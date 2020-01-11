العام 2020.. النار والدخان يخنقان ايامه الأولى والموت حاضر شبه دائم باخبارها العاجلة

2020/01/11 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

ينظر العراقيون ، وبقية الشعوب لمطلع كل عام بعين الأمل، بعد عام صعب ، فبعد أن اعتبر كثيرون ان العام الفائت حمل الكثير من الاحداث المؤلمة ، جاء العام 2020 بجملة من التطورات التي لم يسبق ان حدثت مجتمعة هكذا لعدة اعوام متتالية لتحدث في ايامه العشرة الاولى فقط وسط قلق عراقي وعربي وعالمي من عام صعب للغاية ، كيف لا ومطلعه شهد تطورات غاية في التعقيد.

الأول من كانون الثاني

_ بدء اليوم الاول من العام 2020 بتطورات مرتبطة بحدث تم قبله بايام وتبعته أخرى ذات صلة حيث نفذ الطيران الامريكي ضربة جوية في (29 كانون الاول 2019)، على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الحشد الشعبي، بقضاء القائم في محافظة الانبار، والتي تسببت بمقتل 25 عنصرا من قوات الحشد الشعبي، و51 جريحا.

_ رد الحشد الشعبي على هذه العملية في (31 كانون الاول 2019)، من خلال محاصرة انصاره السفارة الامريكية في بغداد، ومن ثم اقتحام البوابة الرئيسة لها، واضرام النيران فيها، وبمشاركة الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

_ وفي الساعات الاولى من الاول من كانون الثاني غرد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب على أحداث السفارة، عبر منصته بـ"تويتر"، قائلا، إن :"ايران ستدفع ثمنا باهظا جدا على خلفية الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد..



وهو تهديد وليس تحذيرا".

واضاف، ان "سفارة الولايات المتحدة في العراق كانت ولا تزال امنة، وتم نقل العديد من مقاتلي الحرب الكبار لدينا إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم على الفور إلى الموقع".

وشكر ترامب، القادة العراقيين على "الاستجابة السريعة لحماية السفارة الأميركية في بغداد".

الثاني من كانون الثاني

_ صدم العالم العربي، برحيل الإعلامية اللبنانية ، نجوى قاسم، داخل شقتها في دبي على مقربة من موقع قناة العربية التي عملت فيها.

وذكرت العربية في بيان النعي على موقعها: "إذ تنعى شبكة العربية، والعربية الحدث، الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل، الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

الثالث من كانون الثاني

_ لم تمر ساعات ليلة الثالث من كانون الثاني بسهولة على العراقيين، وخصوصا الساكنين في العاصمة بغداد، بعد سماعهم دوي انفجار وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس، حتى توالت الانباء، حين اعلنت خلية الاعلام الامني، أن طائرة مسيرة استهدفت عجلتين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

انتظر العراقيون حتى الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة للتعرف على الاشخاص الذي سقطوا نتيجة هذه الضربة القوية، حتى اعلن التلفزيون الرسمي في العراق، أن الضربة الامريكية، اغتالت قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وعدد من المرافقين.

كان للخبر وقعا شديدا لما لهذين الشخصيتين من تأثر كبير على العراق والمنطقة، ومخاطر ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وطهران على خلفية هذه الضربة.

_ المرشد الاعلى، علي خامنئي، عين الجنرال قاسم قاآني قائدا جديدا لقائد فيلق القدس الايراني خلفا لسليماني.

_ بدوره امر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعودة نشاط جيس المهدي، عقب الضربة الامريكية، التي ادت إلى مقتل سليماني والمهندس.

_ فيما اوقفت الاردن رحلاتها الجوية من والى العراق، من جهتها طالبت الولايات المتحدة رعياها بمغادرة العراق فورا.

الرابع والخامس من كانون الثاني

_ تابع العالم بقلق التداعيات الخطيرة التي ستحدث على خلفية اغتيال سليماني والمهندس، خصوصا بعد اعلان الولايات المتحدة رسميا عن قيامها بعملية الاستهداف عبر طائرتين مسيرتين حلقا فوق سماء بغداد.

_ وفي الخامس من كانون الثاني صوت مجلس النواب قبل رفع جلسته الاستثنائية بشأن الضربة الامريكية، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

_ وفي اليوم ذاته كشفت وكالات أنباء عن اجتياح نيران كبيرة لغابات استراليا.

وذكرت أن الحرائق التي تجتاح أستراليا تسببت حتى الآن بمقتل 24 شخصا وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي -مساحة أكبر من حجم هولندا- وتدمير أكثر من 2000 منزل وجعل تلوث الهواء في المدن الأسترالية الأسوأ في العالم.

وذكرت صحيفة لا كروا الفرنسية في عددها الصادر، يوم الأحد (5 كانون الثاني 2020)، أن الحرائق تسببت أيضا في نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان مختلف بين ثديات طيور وزواحف إما حرقا أو اختناقا، وأن هذا الرقم يمكن أن يبلغ مستويات أعلى عند إجراء الجرد النهائي للخسائر والأضرار.

ونقلت الصحيفة عن دراسة قام بها خبراء بيئيون في جامعة سيندي الأسترالية أن ما لا يقل عن 480 مليون حيوان نفقت في ولاية نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وأن ما لا يقل عن 20%من الثروة الحيوانية لمدينة كوالا قد فقدت، وأن إعادة إعمار المنطقة بالأشجار والحيوانات تتطلب أربعين عاما.

السادس والسابع من كانون الثاني

_ في السادس من كانون الثاني، شييع اهالي الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، أحد المتظاهرين الذي سقط نتيجة هجوم مسلح قبلها بيوم، على ساحة الحبوبي وسط المحافظة، بعد رفض المتظاهرين، تشييع جثامين رمزية للمهندس وسليماني.

_ وفي اليوم السابع، قرر حلف الناتو سحب عناصره مؤقتاً من العراق، على خلفية الضربة الامريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

الثامن والتاسع من كانون الثاني

_ اعلنت ايران، فجر الاربعاء (8 كانون الثاني2020) استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

_ الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، رد على الضربة الامريكية قائلا، إن "كل شيء على ما يرام، هناك صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف "تقييم الخسائر والأضرار التي حدثت حتى الان جيدة جدا ، لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم ".

_ واستدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني احتجاجاً على قصف معسكري قاعدة عين الاسد واربيل

_ وأكدت الخارجية الأوكرانية مصرع 82 إيرانيا و63 كنديا إضافة إلى 11 أوكرانيا و10 سويديين، وكذلك 4 أشخاص من أفغانستان و3 من ألمانيا ومثلهم من بريطانيا جراء تحطم طائرة فوق الاراضي الايرانية

وأعلنت السلطات في كييف وقف الرحلات الجوية فوق إيران إلى حين اتضاح أسباب الحادث، مؤكدة إرسال خبراء للمساعدة في التحقيق.

_ بعدها أعلنت طهران على لسان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، أنها لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

في التاسع من كانون الثاني

_ أكد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن ساعة الصفر في عملية الثأر لاغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لم تنطلق بعد.

_ قائد بالحرس الثوري علي حاجي ازاد، كشف عن قيام 9 طائرات بنقل المصابين الأمريكيين خلال الضربة الايرانية على قاعدتي عين الاسد واربيل ، إلى اسرائيل والأردن ومستشفى في بغداد.

_ واعلن ترامب في اليوم ذاته مصادقته على حزمة عقوبات جديدة ضد ايران على خليفة الضربة الايرانية التي استهدفت قاعدتي عين الاسد واربيل .

العاشر من كانون الثاني

اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية ومصوريه من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من قيادة شرطة البصرة وسط المحافظة.

وفي صباح اليوم السبت في (11 من كانون الثاني 2020)، إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية من غير قصد، فيما اقدم الرئيس الايراني حسن روحاني على الاعتذر.

أما في مجال الفن فقد حدث ما هو غير متوقع ايضا، فقد اقدم شاب سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، فجر الأحد الماضى (05 كانون الثاني 2020)، على اقتحام فيلا الفنانة، نانسى عجرم، فى نيو سهيلة كسروان بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادى الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه فى وجه، وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وفي (06 كانون الثاني 2020)، اعلنت الفنانة السورية، اصالة نصري، في منشور عبر حسابها على "الانستغرام"، انفصالها عن زوجها، المخرج طارق العريان.

وفي التالسع من كانون الثاني، نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جديدة، عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق في حريق بمنزله بالقاهرة، وكشفت عن أن سبب الوفاة كان الدخان الكثيف.

وتوفي والده أحمد توفيق الخميس بعد وقوع حريق ضخم في المنزل نتج عن ماس كهربائي.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن عملية الإطفاء استغرقت ساعة ونصف ما تسبب في انتشار للدخان داخل الشقة.

وحسب الصحيفة، كان أحمد توفيق نائما خلال نشوب الحريق وكانت الخادمة التي تعمل لديهم موجودة رفقة ابنها في الوقت ذاتها.

ونجحت الخادمة في انتشال ابنها وخرجت من المنزل هربا من النيران، حسب وسائل إعلام مصرية.

وحاول الفنان إيهاب توفيق دخول المنزل أكثر من مرة لإنقاذ والده لكن لم يتمكن بسبب ارتفاع ألسنة اللهب.

بغداد اليوم- بغداد

قال امين عام شورى العلماء التابع لحركة النجباء، يوسف الناصري، السبت 11-1-2020 ان العراق لا يحتمل استمرار بقاء القوات الاميركية لان بقائها بعد قرار البرلمان احتلال من نوع جديد.

واوضح الناصري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "

بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم السبت، من إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي مجدداً برئاسة الوزراء، مشيرا الى انه قد يمهد لانفجار ’’برميل بارود’’.

وكتب الكروبلي في تغريدة له عل

بغداد اليوم - خاص

رد النائب عن كتلة صادقون، احمد الكناني، السبت 11 كانون الثاني 2020، على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها العراق بدفع اموال انشاء قاعدة عين الاسد غرب الانبار قبل الانسحاب وتهديداته بالاستيلاء على امواله في

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