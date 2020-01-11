إدارة ترمب: تصرفات إيران المتهورة أدت لعواقب مدمرة وعليها التخلي عن طموحاتها الطائشة

2020/01/11 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن تصرفات إيران المتهورة هي السبب في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن ما حدث للطائرة الأوكرانية مأساة مرعبة بكل المقاييس، حيث ارتكبت طهران خطأ خطيراً من جديد لا يمكن السكوت عنه، لافتا الى أن السياسات المتهورة لإيران أدت الى تداعيات كبيرة.

وشدد المسؤول في البيت الأبيض على ضرورة تخلي إيران اكثر من أي وقت مضى عن طموحاتها الطائشة، وأن تبدأ التصرف كدولة طبيعية والابتعاد عن التدخل بشؤون الدول الأخرى.

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