2020/01/11 | 20:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التميمي: في حال فرض العقوبات قد تقدم طلبات من الجهات الدائنة للضغط لتعجيل تسديد ديونهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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