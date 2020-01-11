2020/01/11 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- السليمانية

هدد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، السبت (11 كانون الثاني 2020)، نواب برلمان إقليم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالواحد يهدد بـ ’’فضح’’ نواب برلمان إقليم كردستان الرافضين للضوابط والشروط القانونية للتقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالواحد يهدد بـ ’’فضح’’ نواب برلمان إقليم كردستان الرافضين للضوابط والشروط القانونية للتقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).