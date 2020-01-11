مدير عام المرور لـ واع: لا خطة لتقليل عدد المركبات

2020/01/11 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المرور العام زهير عبادة الخفاجي، عدم وجود خطة للتقليل أو الحد من عدد المركبات في البلاد.

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