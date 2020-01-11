مسرور بارزاني يعزي بوفاة راعي كنيستي أرموطة ومار يوسف بحادث سير

2020/01/11 | 20:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة ارشيفية

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