2020/01/11 | 20:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف العبادي: رفض سياسي وشعبي كبير لتجديد الثقة لعبدالمهدي.. هذا حلم! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي: رفض سياسي وشعبي كبير لتجديد الثقة لعبدالمهدي.. هذا حلم!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي: رفض سياسي وشعبي كبير لتجديد الثقة لعبدالمهدي.. هذا حلم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).