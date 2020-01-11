اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في المشتل شرقي بغداد

2020/01/11 | 20:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مديين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب احدى الاسواق في منطقة المشتل شرقي بغداد، انفجرت مساء اليوم، ادت الى اصابة امرأة ورجل بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الاسعاف الجرحى الى المستشفى".

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