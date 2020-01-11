2020/01/11 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القسم الثاني د.سامر فاضل الأسدي* وإلى ذلك تذهب قراءة(سعد الله ونوس) في مسرحية(مُنمنمات تاريخية) التي رآها(حرب) قراءة إيديولوجية كاريكاتورية هزلية، مسخت النص الخلدوني( )، معتمدا قراءة طوّقت دلالة النص، مستفيدا مما تبتغيه إيديولوجيته، الأمر الذي جعل(حرب) يراها قراءة نخبوية جاءت نتيجةً لسبب المتغيرات المفهومية الحاصلة في العالم، فهي وهم من أوهام النخبة التي تؤمن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القراءة فعلا كشفيا عند علي حرب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القراءة فعلا كشفيا عند علي حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).