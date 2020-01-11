2020/01/11 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: عن منشورات أحمد المالكي في بغداد، صدر كتاب نيكروفيليا بشريط ملون للكاتبة والشاعرة ابتهال بليبل.يقع الكتاب في 214 صفحة من القطع المتوسط.يتحدث الكتاب، ذو الطرح الجريء والجديد، عن حالات إنسانية منسية، شهدها المجتمع، نتيجة للظروف التي مر بها البلد، من إرهاب وما تلاه من نزوح وتهجير وقتل..ويتحدث عن ...

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