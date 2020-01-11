من يحمي المواطنة الثقافية؟

2020/01/11 | 20:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسن الفواز العمل على تكريس صيرورة المواطن الثقافي تفترض وجود السياق الثقافي الوطني الذي يبرر علاقة هذا المواطن بالصناعة الثقافية الثقيلة، ويبرر حصانتها ازاء خروقات وانتهاكات قد تحدث من قوى مازالت تتحسس من الثقافة على طريقة غوبلز، ومازالت لا تؤمن ايضا بضرورة التنوع الثقافي، فضلا عن دور مثل هذه الفعاليات في تأصيل قيم التبادل ...

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