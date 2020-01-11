أحد احفاد العائلة الملكية بالعراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية ويوجه رسالة للمتظاهرين

2020/01/11 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن راعي الحركة الملكية في العراق، علي بن الحسين، السبت 11-1-2020، ترشحه لرئاسة الحكومة الانتقال...





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