"لن ندفع الثمن".. لبنانيون يتظاهرون ضد انهيار الاقتصاد

2020/01/11 | 20:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات اللبنانيين، السبت، رافعين شعار "لن ندفع الثمن"، في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا متسارعا وشللا سياسيا مع انعدام أفق تشكيل حكومة جديدة يريدها المتظاهرون من الكفاءات.

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