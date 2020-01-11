2020/01/11 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صوت مجلس النواب‎ ‎في جلسته السابعة والعشرون التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس ‏وبحضور 184 نائبا اليوم السبت 11/1/2020 على مقترح قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 ‏وانهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد ‏فيما ناقش عدد من القضايا المهمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على قانون الادارة المالية وينهي مناقشة تعديل قانون هيأة الاعتماد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على قانون الادارة المالية وينهي مناقشة تعديل قانون هيأة الاعتماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).