مصدر إيراني يعلق على استقالة روحاني من منصبه

2020/01/11 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت وكالة "فارس" الإيرانية عن حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن ترك الرئيس حسن روحاني منصبه، على خلفية أزمة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

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