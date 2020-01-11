علماء العراق: استشهاد القائدين زادنا قوة وبسالة

2020/01/11 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، السبت، أن استشهاد القائدين الحاج ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني زادنا قوة وبسالة وتمسكا وحبا لهما، مشيرا إلى أن الاستهداف الأميركي يأتي بسبب الهزيمة النكراء التي ألحقها الحشد بـ”داعش”.وقال الملا في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى على هامش الحفل التأبيني الذي اقامته

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