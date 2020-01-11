2020/01/11 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي بالحشد الشعبي عبد الهادي الدراجي، السبت، ان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس قدم عطاءات جهادية منقطعة النظير في سبيل العراق وتحريره من داعش الارهابي.وقال الدراجي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، على هامش الحفل التأبيني المقام لارواح الشهداء القادة، ان “الشهيد المهندس له جهود منقطعة النظير في توحيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدراجي: الشهيد المهندس كان عنوانا للوحدة في حياته ومماته وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي: الشهيد المهندس كان عنوانا للوحدة في حياته ومماته) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي: الشهيد المهندس كان عنوانا للوحدة في حياته ومماته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).