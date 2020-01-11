مصر : اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى

2020/01/11 | 20:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ”رشوة” من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.وقال تلفزيون RT نقلا عن مصادر السبت، إن “هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية”، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عبد العظيم حسين أحد هؤلاء […]

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