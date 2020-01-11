2020/01/11 | 21:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّن والد مدير مديرية العلاقات العامة في هيئة الحشد الشعبي الشهيد محمد رضا الجابري، السبت، موقف المرجعية الدينية والشعوب الاسلامية التي خرجت بالملايين لاستنكار الجريمة الامريكية باغتيال الشهداء القادة، مؤكدا ان العراق سيكون فيه الف “مهندس” جديد على غرار القائد المجاهد ابو مهدي المهندس.وقال والد الشهيد الجابري في كلمة عوائل الشهداء بالحفل التأبيني الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسر الشهداء في حفل تأبين القادة: سيكون فينا الف مهندس جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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