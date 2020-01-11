2020/01/11 | 21:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

رفضت النجمة التركية ​نبهات شهري، تمثيل مسلسل جديد بعنوان «السد».

وقالت نبهات للصحافة التركية ان سبب ذلك هو عدم اعجابها بالسيناريو، على الرغم من ابتعادها لفترة عن الأضواء، اذ انها خاضت بطولة مسلسل “​العشق الممنوع​“ وشاركت في “حريم السلطان” بدور رئيس..



السلطانة الأم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبهات ترفض «السد») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبهات ترفض «السد») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).