2020/01/11 | 21:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..القائد ابو مهدي المهندس حاضرا في حفل تأبينه .

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القائد ابو مهدي المهندس حاضرا في حفل تأبينه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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