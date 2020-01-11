عبد المهدي نسعى للتهدئة ونعمل على ادارة الامور في البلاد بشكل قوي

2020/01/11 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق عادل عبد المهدي، السبت، سعيه للتهدئة والعمل على إدارة الأمور في البلاد بشكل قوي، فيما أشار إلى بناء الموازنة ا...

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