مانشستر يونايتد يكتسح نورويتش سيتي برباعية حمراء

2020/01/11 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اكتسح مانشستر يونايتد مرمى ضيفه نورويتش سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.سجل رباعية الشياطين ماركوس راشفورد "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء، وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود في الدقائق 27 و52 و54 و76.وبهذه النتيجة،رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما بقى منافسه في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

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