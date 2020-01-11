الخارجية الأميركية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق خشية الخطف والإرهاب والنزاع المسلح

2020/01/11 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الاميركية، مواطنيها إلى عدم السفر للعراق خشية الخطف والإرهاب والنزاع المسلح.

وذكرت الوزارة، في بيان، انه بسبب التوترات المتزايدة في العراق والمنطقة يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة العراق على الفور، وانه يجب أن يغادر المواطنون الأميركيون عبر الخطوط الجوية كلما أمكن ذلك، وفي حالة عدم تمكنهم من ذلك عن طريق البر الى دول أخرى.

واضاف البيان أنه سيتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، داعيا الاميركيين إلى عدم الاقتراب من السفارة.

واوضح ان القنصلية الأميركية في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر، وعلى مواطني الولايات المتحدة في العراق أو المهتمين بالأسرة في العراق الاتصال بوزارة الخارجية.

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