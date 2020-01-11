مانشستر يونايتد يسحق نورويتش سيتي برباعية نظيفة

2020/01/11 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دك مانشستر يونايتد مرمى ضيفه نورويتش سيتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي.سجل رباعية الشياطين ماركوس راشفورد “هدفين أحدهما من ركلة جزاء”، أنطوني مارسيال وميسون جرينوود في الدقائق 27 و52 و54 و76.ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 34 نقطة في

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