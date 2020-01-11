شاهد.. مرشح جديد لرئاسة الوزراء من أصول “ملكية” لخلافة عبد المهدي

2020/01/11 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش الملكي السابق، الشريف علي بن الحسين، السبت، ترشحه لرئاسة الحكومة في العراق، فيما قدم وعودا بتلبية مطالب المتظاهرين.وقال الشريف في مقطع فيديو بثه لوسائل الإعلام اليوم،: “تماشيا مع مطالب المتظاهرين الشبان وإكراما للذين قدموا دماءهم قرابين لاستعادة الوطن وكرامتهم المهدورة وما اشترطوه من مواصفات محددة وما […]

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