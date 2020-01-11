رئيس وزراء كندا: إيران اعترفت بأمر خطير للغاية ويجب أن تتحمل مسؤولية اسقاط الطائرة

2020/01/11 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، السبت (11 كانون الثاني 2019) إن إيران اعترفت بأمر خطير للغاية ويجب أن تتحمل مسؤولية اسقاط الطائرة.

وذكر ترودو، في مؤتمر صحفي: "يجب إجراء تحقيق شامل ومتكامل حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في يران"، مشيرا الى أن "هدفنا هو أن تتوفر الشفافية والمساءلة والعدالة من أجل ذوي الضحايا".

وأكد: "سأظل على اتصال مباشر مع كافة الأطراف لكشف كافة الحقائق المتعلقة بسقوط الطائرة الأوكرانية"، مبينا أن "إيران اعترفت بأمر خطير للغاية ويجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة".

واعرب ترودو عن غضبه "الشديد بسبب خسارة أرواح لمواطنينا في الطائرة الأوكرانية"، لافتا الى أنه أجرى "مباحثات مع الرئيس الأميركي".

وفيما دعا لـ"خفض التصعيد لتجنب مزيد من المآسي"، رأى أن "التوتر في الشرق الأوسط ساهم في مأساة الطائرة الأوكرانية".

واعترفت طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "أسفه الشديد لتسبب بلاده في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا، وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".

وأضاف: "إن جمهورية إيران الإسلامية تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي"، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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