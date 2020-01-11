فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 4

2020/01/11 | 21:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي ولنتابع مايقوله عالم شيعي آخر حول مصحف فاطمة لتكون الصورة واضحة حول هذا المصحف.محمد جواد مغنية(1) يقول العالم والمفسر الشيعي محمد جواد مغنية حول […]

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