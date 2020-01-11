اخماد حريق في مدخل منطقة الصدرية وسط بغداد

2020/01/11 | 21:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني بأن بأن رجال دفاع مدني بغداد الرصافة تمكنوا من اخماد حادث حريق في ساحة الوثبة مدخل منطقة الصدرية الحادث عبارة عن احتراق قطعة ارض متروكه قرب دور […]

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