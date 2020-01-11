سائرون: حسم التشكيلة الوزارية خلال أسبوعين وخمسة مرشحين لرئاستها

2020/01/11 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الحكومة الحالية بضعيفة وهزيلة ولم تأت بغير القتل والدمار والسماح بالتدخلات الاجنبية بغداد – وعد الشمري: رجحت قائمة سائرون، أمس السبت، حسم تشكيل الحكومة المقبلة خلال أسبوعين، نافية نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التراجع عن استقالته، فيما تحدثت عن قرب طرح خمسة مرشحين من أجل التوافق على واحد منهم وتكليفه رسمياً بالمنصب.وقال ...

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