المرجع السيستاني: ما وقع من انتهاكات للسيادة يعكس ضعف السلطة في معالجة الأزمات

2020/01/11 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وجوب أن يحكم العراق أبناؤه دون دور للغرباء بغداد – الصباح الجديد طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد.كما شدد في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، على وجوب أن يكون العراق بلدا لكل شعبه على اختلاف ...

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