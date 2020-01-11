2020/01/11 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: ادان الاتحاد العام للصحفيين العرب امس السبت، اغتيال الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة، وفيما حمل القيادات الأمنية المسؤولية عن الاغتيال طالبت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة والأجهزة الأمنية بالكشف الجناة، في حين اتهم رئيس كتلة بيارق الخير تلك الأجهزة بالتواطؤ مع القيادات الحزبية.وقال اتحاد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادانات ومطالبات بكشف قتلة الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي واتهام للأجهزة الأمنية بالتواطؤ) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادانات ومطالبات بكشف قتلة الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي واتهام للأجهزة الأمنية بالتواطؤ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).