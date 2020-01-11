لجنة برلمانية تكشف مخاطر العقوبات الأميركية على العراق

2020/01/11 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، السبت، المخاطر المحتملة في حال فرض عقوبات على العراق من قبل الولايات المتحدة الاميركية، مبينة انه لايمكن مقارنته بالحصار في التسعينيات، مشيرة إلى ان الوضع الراهن للبلاد لا يستطيع ان يتحمل هكذا صدمات.

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