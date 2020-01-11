عضو في الثقافة والاعلام البرلمانية يدعو لاقرار قانون لحرية التعبير وحق التظاهر

2020/01/11 | 21:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا عضو لجنة الثقافة والاعلام علي المحمداوي، اليوم السبت، لأقرار قانون حرية التعبير وحق التظاهر خلال الفصل التشريعي المقبل.

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