مجهولون يحرقون مدرسة وسط الناصرية

2020/01/11 | 21:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، الاثنين، بأن مجهولين أحرقوا مدرسة ابتدائية في ناحية الفهود جنوب الناصرية.وقال المصدر، إن “مجهولين اقدموا، اليوم، على إضرام النار داخل مبنى […]

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