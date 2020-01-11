2020/01/11 | 21:58 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: الشعب الإيراني سئم أكاذيب النظام والفساد وعدم الكفاءة ووح

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بومبيو: الشعب الإيراني سئم أكاذيب النظام والفساد وعدم الكفاءة ووحشية الحرس الثوري

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