2020/01/11 | 22:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..استئناف ميسان تطالب مديرية التربية تزويدها بواقع حال الدوام الرسمي للمدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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