مات ” ابراهيم ” وما صحت ولن تصحو يوما ضمائرهم !

2020/01/11 | 22:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج توفي اليوم الشاب العراقي الخلوق جدا ، المحبوب والمتواضع جدا جدا “ابراهيم ” الذي عانى من مرض الثلاسيميا طويلا شأنه في ذلك شأن المئات من أقرانه مع إن […]

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