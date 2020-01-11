2020/01/11 | 22:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت وحدات الجيش السوري عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.وذكر مصدر سانا أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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