تأهيل أكبر معمل للأدوية في نينوى

2020/01/11 | 22:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

شهدت محافظة نينوى تأهيل اكبر معمل لانتاج الادوية، مع افتتاح مستشفى كبير لجراحة القلب في ايسر الموصل، بالتزامن مع ذلك، حذر المحافظ نجم الجبوري المقاولين من عدم الالتزام بالضوابط في تنفيذ المشاريع.

وقال الجبوري، في حديث لـ “الصباح”: ان “الملاكات الهندسية في بلديات وصحة نينوى وبالتعاون مع شركتي السعد والعطاء شرعت باعمار المعمل التابع لادوية نينوى الواقع على بعد 10 كم شمال الموصل بعد الانتهاء من عملية رفع الانقاض خلال الاشهر الماضية”.

واضاف ان “الشركات الهندسية لم تحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بسبب حجم الدمار الذي تعرض له من قبل عصابات داعش الارهابية”.

من جانب اخر، حذر المحافظ الشركات والمقاولين من عدم الالتزام بالضوابط وشروط ومواصفات وتوقيتات تنفيذ المشاريع التي من المؤمل انجازها خلال الستة اشهر المقبلة”.

وحمل الجبوري المقاولين والشركات المسؤولية كاملة، متوعدا بـ”اتخاذ اقصى الإجراءات القانونية والعقوبات بحقهم في حال عدم الالتزام ووضعهم في اللائحة السوداء ومنعهم من العمل داخل المحافظة.



الى ذلك، قال مدير صحة نينوى الدكتور جاسم المعماري، لـ”الصباح”: ان “الملاكات الهندسية في صحة نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية افتتحت اكبر مستشفى لجراحة القلب في ايسر الموصل”.واضاف ان “المستشفى يعد الاول من نوعه للقضاء على معاناة المصابين بامراض القلب بعد ان كانوا يسافرون للعاصمة بغداد او اقليم كردستان او خارج العراق من اجل العلاج”، كاشفا في الوقت ذاته، عن “توفير جهاز قسطرة حديث واجهزة خاصة بفتح الشرايين فضلا عن تزويد المستشفى بافضل اطباء جراحة القلب من ابناء المحافظة”.

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