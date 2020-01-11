سائرون : تحديات داخلية وخارجية تواجه سيناريو بقاء عبد المهدي

2020/01/11 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم السبت، وجود حراك سياسي لاختيار رئيس للوزراء، فيما أشار إلى ان سيناريو بقاء عبد المهدي يواجه تحديات داخلية وخارجية.

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