الأمطار الغزيرة تجبر مطار دبي على تعليق رحلاته

2020/01/11 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار دبي الدولي عن إلغاء وتأجيل بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وهطول أمطار شديدة وتجمعات للمياه.

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