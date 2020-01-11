2020/01/11 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتهجت "داعش" الوهابية بجريمة إغتيال قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، حيث اعتب...

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